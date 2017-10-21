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Украина за 9 мес. увеличила потребление электроэнергии на 1,3%
19:26 20.10.2017 |
Потребление электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2017 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 1,3% (на 1 млрд 422,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 108 млрд 911,6 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за девять месяцев возросло на 1,7% (на 1 млрд 488,9 млн кВт-ч) – до 87 млрд 470,7 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 2,3% – до 37 млрд 502,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 21 млрд 467,3 млн кВт-ч (+0,6% к январю-сентябрю-2016), топливная – 2 млрд 685,1 млн кВт-ч (+2%), машиностроительная – 2 млрд 877,2 млн кВт-ч (+9,8%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 93,9 млн кВт-ч (-6,8%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 222,8 млн кВт-ч (+6,4%), строительных материалов – 1 млрд 689,3 млн кВт-ч (+5%), другая – 3,467 млрд кВт-ч (+9%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 737,8 млн кВт-ч (+7%), транспортные – 5 млрд 192,8 млн кВт-ч (+5,9%), строительные – 645,8 млн кВт-ч (+13,6%).
Население страны в январе-сентябре 2017 года потребило 26 млрд 676,1 млн кВт-ч (-1,1%), коммунально-бытовые потребители – 11 млрд 74,1 млн кВт-ч (+0,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 641,6 млн кВт-ч (+7,3%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам девяти месяцев 2017 года увеличилась до 42,9% по сравнению с 42,6% в январе-сентябре-2016, а доля населения уменьшилась с 30,2% до 29,4%.
В сентябре-2017 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь возросло на 0,1% (на 6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 11,069 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 3,7% (на 333,7 млн кВт-ч), до 9 млрд 284,7 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2016 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 0,8% (на 1 млрд 139,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 149,346 млрд кВт-ч, без учета – на 0,9% (на 1 млрд 69,6 млн кВт-ч), до 117 млрд 657,3 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2016 и 2017 гг.:
|Категории потребителей
|9 мес.-2016
|9 мес.-2017
|изм.
|изм.
|9 мес.-2016
|9 мес.-2017
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|107 489,2
|108 911,6
|1 422,4
|1,3
|Потребление э/э (нетто)
|85 981,8
|87 470,7
|1 488,9
|1,7
|в том числе:
|1. Промышленность
|36 649,6
|37 502,6
|853,0
|2,3
|42,6
|42,9
|в том числе:
|- металлургическая
|21 331,9
|21 467,3
|135,4
|0,6
|24,8
|24,5
|- топливная
|2 632,3
|2 685,1
|52,8
|2,0
|3,1
|3,1
|- машиностроительная
|2 619,3
|2 877,2
|257,9
|9,8
|3,0
|3,3
|- химическая и нефтехимическая
|2 247,8
|2 093,9
|-153,9
|-6,8
|2,6
|2,4
|- пищевая и перерабатывающая
|3 028,1
|3 222,8
|194,7
|6,4
|3,5
|3,7
|- строительных материалов
|1 609,5
|1 689,3
|79,8
|5,0
|1,9
|1,9
|- другая
|3 180,6
|3 467,0
|286,3
|9,0
|3,7
|4,0
|2. Сельхозпотребители
|2 558,1
|2 737,8
|179,7
|7,0
|3,0
|3,1
|3. Транспорт
|4 903,8
|5 192,8
|289,0
|5,9
|5,7
|5,9
|4. Строительство
|568,4
|645,8
|77,4
|13,6
|0,7
|0,7
|5. Коммунально-бытовые потребители
|11 017,9
|11 074,1
|56,1
|0,5
|12,8
|12,7
|6. Другие непромышленные потребители
|4 325,1
|4 641,6
|316,5
|7,3
|5,0
|5,3
|7. Население
|25 959,0
|25 676,1
|-282,9
|-1,1
|30,2
|29,4
Данные: Минэнергоугля
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