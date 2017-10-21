Украина за 9 мес. увеличила потребление электроэнергии на 1,3%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2017 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 1,3% (на 1 млрд 422,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 108 млрд 911,6 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за девять месяцев возросло на 1,7% (на 1 млрд 488,9 млн кВт-ч) – до 87 млрд 470,7 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 2,3% – до 37 млрд 502,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 21 млрд 467,3 млн кВт-ч (+0,6% к январю-сентябрю-2016), топливная – 2 млрд 685,1 млн кВт-ч (+2%), машиностроительная – 2 млрд 877,2 млн кВт-ч (+9,8%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 93,9 млн кВт-ч (-6,8%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 222,8 млн кВт-ч (+6,4%), строительных материалов – 1 млрд 689,3 млн кВт-ч (+5%), другая – 3,467 млрд кВт-ч (+9%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 737,8 млн кВт-ч (+7%), транспортные – 5 млрд 192,8 млн кВт-ч (+5,9%), строительные – 645,8 млн кВт-ч (+13,6%).

Население страны в январе-сентябре 2017 года потребило 26 млрд 676,1 млн кВт-ч (-1,1%), коммунально-бытовые потребители – 11 млрд 74,1 млн кВт-ч (+0,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 641,6 млн кВт-ч (+7,3%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам девяти месяцев 2017 года увеличилась до 42,9% по сравнению с 42,6% в январе-сентябре-2016, а доля населения уменьшилась с 30,2% до 29,4%.

В сентябре-2017 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь возросло на 0,1% (на 6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 11,069 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 3,7% (на 333,7 млн кВт-ч), до 9 млрд 284,7 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2016 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 0,8% (на 1 млрд 139,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 149,346 млрд кВт-ч, без учета – на 0,9% (на 1 млрд 69,6 млн кВт-ч), до 117 млрд 657,3 млн кВт-ч.

Структура потребления электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2016 и 2017 гг.:

Категории потребителей 9 мес.-2016 9 мес.-2017 изм. изм. 9 мес.-2016 9 мес.-2017 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 107 489,2 108 911,6 1 422,4 1,3 Потребление э/э (нетто) 85 981,8 87 470,7 1 488,9 1,7 в том числе: 1. Промышленность 36 649,6 37 502,6 853,0 2,3 42,6 42,9 в том числе: - металлургическая 21 331,9 21 467,3 135,4 0,6 24,8 24,5 - топливная 2 632,3 2 685,1 52,8 2,0 3,1 3,1 - машиностроительная 2 619,3 2 877,2 257,9 9,8 3,0 3,3 - химическая и нефтехимическая 2 247,8 2 093,9 -153,9 -6,8 2,6 2,4 - пищевая и перерабатывающая 3 028,1 3 222,8 194,7 6,4 3,5 3,7 - строительных материалов 1 609,5 1 689,3 79,8 5,0 1,9 1,9 - другая 3 180,6 3 467,0 286,3 9,0 3,7 4,0 2. Сельхозпотребители 2 558,1 2 737,8 179,7 7,0 3,0 3,1 3. Транспорт 4 903,8 5 192,8 289,0 5,9 5,7 5,9 4. Строительство 568,4 645,8 77,4 13,6 0,7 0,7 5. Коммунально-бытовые потребители 11 017,9 11 074,1 56,1 0,5 12,8 12,7 6. Другие непромышленные потребители 4 325,1 4 641,6 316,5 7,3 5,0 5,3 7. Население 25 959,0 25 676,1 -282,9 -1,1 30,2 29,4

Данные: Минэнергоугля