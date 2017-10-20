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Украина за 8 мес. импортировала 8,9 млрд куб. м газа на $2 млрд - Госстат
16:59 20.10.2017 |
Украина в январе-августе 2017 года импортировала 8 млрд 856,925 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 999,236 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).
Средняя цена импортированного страной газа, согласно данным Госстата, в августе-2017 составила $210,4 за 1 тыс. куб. м против $208,2 - в июле, $216,6 - в июне, $212,6 - в мае, $209,6 - в апреле, $234,7 - в марте-2016, $252,5 - в феврале и $244,6 - в январе.
От контрагентов из Швейцарии в январе-августе-2017 получено 3 млрд 576,629 млн куб. м газа на $816,662 млн, Германии - 2 млрд 830,956 млн куб. м на $633,463 млн, Франции - 741,962 млн куб. м на $173,995 млн, Польши - 779,606 млн куб. м на $168,819 млн, Великобритании - 313,65 млн куб. м на $73,14 млн, Венгрии - 305,946 млн куб. м на $66,154 млн, Чехии - 104,788 млн куб. м на $21,85 млн, Люксембурга - 88,791 млн куб. м на $19,174 млн, Словакии - 76,527 млн куб. м на $17,18 млн, Австрии - 27,912 млн куб. м на $6,592 млн, Италии - 10,158 млн куб. м на $2,208 млн.
Импорт газа с контрагентами из РФ в 2017 году не осуществляется.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2016 году импортировала 10 млрд 904,577 млн куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 190,823 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы.
В том числе НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал около 8,2 млрд куб.м. газа у 15 европейских поставщиков на сумму около $1,6 млрд. В целом импортом газа в Украину в прошлом году занималось более 20 компаний.
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