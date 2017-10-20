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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция

 

В электросеть Шотландии начала поступать электроэнергия, вырабатываемая первой в мире плавучей ветряной электростанцией Hywind Scotland. Массив из пяти турбин суммарной мощностью 30 МВт, который эксплуатируют компании Statoil и Masdar, находится в 25 километрах от берега в районе города Питерхед. Как утверждается, генераторы Hywind Scotland могут обеспечить электричеством примерно 20 000 домохозяйств.

Высота каждого ветряка - 253 м, из которых 78 скрыто под водой. Диаметр ротора равен 154 м. На месте конструкция удерживается многочисленными якорями и тяжелыми цепями. Ветряки рассчитаны на размещение на участках с глубиной до 800 м. С их помощью можно эксплуатировать воздушные потоки, недоступные для подобных электростанций, расположенных на суше. По оценке специалистов, до 80% «ветряных ресурсов» моря приходится на участки с глубинами более 60 м.

У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция
 

В будущем Statoil и Masdar планируют дополнить электростанцию батареей Batwind емкостью 1 МВт∙ч, которая позволит сгладить неравномерность генерации.

По материалам: ixbt.com
 

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