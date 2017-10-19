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Сырьевые трейдеры верят в развитие спотовой СПГ-торговли
09:26 19.10.2017 |
Сырьевые нефтяные трейдеры верят в развитие рынка сжиженного природного газа (СПГ), уверены, что в скором времени он станет похож на нефтяной.
"Я думаю, рынок СПГ имеет наиболее растущую динамику. Определенно, это торгуемый продукт. Мы очень-очень заинтересованы в СПГ, и уже очень активны в этом", - сказал глава нефтегазового подразделения сырьевого трейдера Glencore Алекс Бирд (Alex Beard) в ходе конференции Oil&Money.
"Мы помогаем развивать спотовую торговлю, в то время как сейчас на рынке доминируют долгосрочные контракты. Я думаю, через 10-15 лет у нас будет такой же спотовый рынок СПГ, как и нефтяной", - отметил он.
А.Бирд заявил, что Glencore намерен стать одним из основных трейдеров СПГ. Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании, в настоящее время портфель Glencore составляет 4,5 млн т СПГ, в следующем году планируется увеличение.
Глава и основной владелец Gunvor Торбьорн Торнквист считает, что газ - это отличное экологическое решение (проблемы топлива), и потребление газа будет расти. В частности, будет расти потребление газа в Китае. "Поэтому, мы ожидаем роста потребления газа и трейдинга СПГ", - сказал Т.Торнквист, отметив, что наблюдается ситуация, когда стоимость газовых контрактов зависит от стоимости газа (а не нефти - ИФ).
На долю газа (как трубопроводного, так и СПГ) приходится 26% объемов от общего показателя продаж Gunvor в 187 млн т в 2016 году.
Т.Торнквист в беседе с "Интерфаксом" не стал называть текущий портфель СПГ-продаж, но в 2011 году трейдер продал 13,6 млн т газа (порядка 15 млрд куб. м), а в 2012 году увеличил до 18,4 млн т.
"СПГ - растущий рынок для нас. Растет рынок, присутствие трейдеров растет. Наиболее перспективными регионами для СПГ я считаю Азию, Ближний восток, Индию. Думаю, Европа будет по-прежнему получать трубопроводный газ из России, Северного моря и других регионов. Будет и СПГ, но в небольших объемах", - сказал "Интерфаксу" глава Gunvor.
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