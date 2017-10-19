МЭА ставит на СПГ из США

Объем рынка сжиженного природного газа (СПГ) год от года растет: к 2022 году появится почти 200 миллиардов кубометров мощностей по сжижению, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) "Мировая газовая безопасность 2017". Драйверами роста выступят Австралия и Соединенные Штаты. При этом количество стран-импортеров увеличится с 38 в 2016 году до 47 в 2022 году.

США, как один из основных игроков мировой торговли СПГ, начинает оказывать значительное влияние как на объем имеющегося на рынке сжиженного газа, так и на гибкость условий, при которых СПГ поступает на рынок, отмечается в докладе. Однако пока сдвиг на рынке происходит постепенно, одной из основных проблем является неиспользование существующих мощностей сжижения, уточняют эксперты агентства.

Общая доступность мощностей с учетом планового технического обслуживания в прошлом году осталась на уровне 2015 года - 81%, это ниже показателя 2012 года в 86%. Мощности не используются по ряду причин: самая главная - нехватка газа (66% случаев), на втором месте - технические проблемы (20%), на третьем - соображения безопасности (14%).

Немаловажную роль в доступности мощностей по сжижению играет регион. Так, например, в 2016 году в Африке были доступны лишь 63% мощностей из-за отсутствия поставок газа из Египта и технических перебоев в Анголе. СПГ из Йемена был недоступен из-за гражданской войны. В Азии 30% индонезийских мощностей было отключено по большей части из-за проблем с подачей газа.

В прошлом году Алжир, Ангола, Египет и Йемен продемонстрировали самые низкие коэффициенты нагрузки. В список также вошла Австралия, которая пострадала из-за задержки с запуском завода по производству СПГ с месторождения Горгон, что привело к сокращению производства. Довольно низкий показатель был и в американском штате Аляска - всего 61%.

В то же время доступность мощностей в Катаре, который поставляет до 30% мирового СПГ, составила 95% в 2016 году. Россия и Норвегия добились почти такого же результата (более 90%), хотя в обеих странах работает всего лишь один завод по сжижению газа.

Несмотря на постоянные трудности с доступом к мощностям, СПГ займет важное место в структуре газового рынка, сумев к 2022 году предложить покупателям намного более гибкие условия поставок, что приведет, по мнению экспертов МЭА, к заключению на рынке большого количества долгосрочных контрактов.

Даже несмотря на то что с 2010 года доля объемов СПГ, законтрактованных без пункта назначения, практически не изменилась, составив 34% в 2016 году, по оценке МЭА, она возрастет до 53% к 2022 году, причем, основным поставщиком станет Северная Америка во главе с США.