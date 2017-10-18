В январе-сентябре Украина увеличила экспорт электроэнергии на 47,6% до 4,18 млрд кВт-час

В январе-сентябре 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 47,6%, или на 1,348 млрд кВт-час до 4,182 млрд кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,834 млрд кВт-час).

Об этом свидетельствует статистическая информация, обнародованная на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.

В частности, в январе экспорт составил 561 млн кВт-час (на 62,8%, или на 216,3 млн кВт-час больше, чем в январе 2016), в феврале - 413,2 млн кВт-час (на 14,2%, или на 51,5 млн кВт-час больше аналогичного месяца 2016), в марте - 376,8 млн кВт-час (на 16,1%, или на 72,2 млн кВт-час меньше, чем в марте 2016), в апреле - 661,7 млн кВт-час (на 56,6%, или на 239,2 млн кВт-час больше, чем в апреле 2016), в мае - 607,6 млн кВт-час (в 2 раза, или на 324,9 млн кВт-час больше, чем в мае 2016), в июне - 545,1 млн кВт-час (на 67,8%, или на 220,1 млн кВт-час больше, чем в июне 2016), в июле - 355,1 млн кВт-час (на 30,9%, или на 83,8 млн кВт-час больше, чем в июле 2016), в августе - 266 млн кВт-час (на 78,7%, или на 117,18 млн кВт-час больше, чем в августе 2016), в сентябре - 396,9 млн кВт-час (на 76,7%, или на 172,3 млн кВт-час больше, чем в сентябре 2016).

53,4% (2,231 млрд кВт-час) от всего объема экспорта электроэнергии в январе-сентябре 2017 года составил экспорт в Венгрию, 23,1% (970 млн кВт-час) - в Молдову, 17,3% (723,2 млн кВт-час) - в Польшу.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 10,9%, или на 395 млн кВт-час до 4 013,6 млн кВт-час по сравнению с 2015 годом (3 618,6 млн кВт-час).

В 2016 году Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 1,3%, или на 2,013 млн долларов до 152,063 млн долларов по сравнению с 2015 годом (150,05 млн долларов).