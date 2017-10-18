Финансовые новости
- |
- 18.10.17
- |
- 05:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-сентябре Украина увеличила экспорт электроэнергии на 47,6% до 4,18 млрд кВт-час
12:10 17.10.2017 |
В январе-сентябре 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 47,6%, или на 1,348 млрд кВт-час до 4,182 млрд кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,834 млрд кВт-час).
Об этом свидетельствует статистическая информация, обнародованная на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.
В частности, в январе экспорт составил 561 млн кВт-час (на 62,8%, или на 216,3 млн кВт-час больше, чем в январе 2016), в феврале - 413,2 млн кВт-час (на 14,2%, или на 51,5 млн кВт-час больше аналогичного месяца 2016), в марте - 376,8 млн кВт-час (на 16,1%, или на 72,2 млн кВт-час меньше, чем в марте 2016), в апреле - 661,7 млн кВт-час (на 56,6%, или на 239,2 млн кВт-час больше, чем в апреле 2016), в мае - 607,6 млн кВт-час (в 2 раза, или на 324,9 млн кВт-час больше, чем в мае 2016), в июне - 545,1 млн кВт-час (на 67,8%, или на 220,1 млн кВт-час больше, чем в июне 2016), в июле - 355,1 млн кВт-час (на 30,9%, или на 83,8 млн кВт-час больше, чем в июле 2016), в августе - 266 млн кВт-час (на 78,7%, или на 117,18 млн кВт-час больше, чем в августе 2016), в сентябре - 396,9 млн кВт-час (на 76,7%, или на 172,3 млн кВт-час больше, чем в сентябре 2016).
53,4% (2,231 млрд кВт-час) от всего объема экспорта электроэнергии в январе-сентябре 2017 года составил экспорт в Венгрию, 23,1% (970 млн кВт-час) - в Молдову, 17,3% (723,2 млн кВт-час) - в Польшу.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 10,9%, или на 395 млн кВт-час до 4 013,6 млн кВт-час по сравнению с 2015 годом (3 618,6 млн кВт-час).
В 2016 году Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 1,3%, или на 2,013 млн долларов до 152,063 млн долларов по сравнению с 2015 годом (150,05 млн долларов).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нехорошее место. Как Саакашвили оживил память об антимайдане
Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.
|Неприкосновенность от Порошенко: Почему оппозиционеры никогда ее не отдадут
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат
|Цветные списки от Минздрава. Как должна работать государственная медстраховка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 17 октября на снижении напряженности в Ираке, Brent торгуется у $57,7 за баррель
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат
|Суд перенес заседание по иску Татнефти к Украине на $144 млн на 2 ноября
|В сентябре официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%
|Цена ДТ в опте выросла на 30 грн/т – до 26 190 грн/т
|НБУ ожидает замедления инфляции в октябре
"Мы ожидаем, что инфляция в октябре, по сравнению с этим же периодом прошлого года, должна замедлиться, поскольку в прошлом году причиной для существенного скачка было повышение тарифов на коммунальные услуги, чего не предполагается сейчас", - сказал Смолий.
Это интересно
|Как лучше учить сотрудников кибербезопасности
|Париж хочет убрать с улиц машины с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г
|Aston Martin DB11 лишился крыши
|500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
|Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах
|Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
|LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей