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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 8,7 млрд куб. м до 16,8 млрд куб. м с начала сезона закачки
09:42 17.10.2017 |
Украина по состоянию на 15 октября закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 8 699,9 млн куб. м с начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м) и увеличила запасы до 16 800,33 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Украiнськi Новини.
В частности, с начала октября Украина закачала в ПХГ 405,62 млн куб. м.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища в октябре составил 28,23 млн куб. м/сутки.
В случае продолжения такой динамики к началу ноября запасы газа в ПХГ превысят 17 млрд куб. м.
ПХГ заполнены на 54,3% (номинальная вместимость - 30,95 млрд куб. м).
С начала октября Украина импортировала 486,581 млн куб. м газа: 257,853 млн куб. м - через Словакию, 157,424 млн куб. м - через Венгрию, 71,302 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала октября составила 718,348 млн куб. м, транзит - 3 037,573 млн куб. м.
Как сообщали Украiнськi Новини, согласно утвержденному Кабинетом Министров плану мер по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к прохождению следующего осенне-зимнего периода, Украина до 1 ноября планирует накопить 17 млрд куб. м газа в ПХГ.
При этом отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
Украина в отопительный сезон 2016/2017 года (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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