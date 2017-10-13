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Евросоюз не может согласовать единую позицию по "Северному потоку-2"
22:27 12.10.2017 |
Евросоюзу не удается согласовать единую позицию по газопроводу "Северный поток-2", по которому газ планируется поставлять из России в Германию. В ходе очередного совещания в Брюсселе на уровне экспертов в четверг, 12 октября, целый ряд стран ЕС настаивали на том, чтобы сначала Еврокомиссия провела переговоры с Россией об условиях эксплуатации этого газопровода, другие государства выступили против этого.
Ранее Еврокомиссия в поисках компромисса предложила провести предварительные переговоры с Россией по "Северному потоку-2". Юристы ЕС, однако, пришли к выводу, что такие переговоры не входят в компетенцию Еврокомиссии, поскольку она не вправе требовать переговоров об объекте, находящемся вне территории Евросоюза.
Германия оказалась в меньшинстве
В продолжающемся споре Германия, поддерживающая проект "Северный поток-2", оказалась в меньшинстве, так как многие другие страны солидарны с Польшей и республиками Балтии, выступающими против прокладки нового газопровода из России, отмечает агентство dpa.
Эстония, в настоящее время председательствующая в ЕС, выразила намерение найти выход из создавшейся ситуации, сообщили дипломатические источники.
"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным "Северным потоком - 1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м. Критики обеспокоены тем, что в результате в Европу будет поступать еще больше газа из России - страны, которая находится под санкциями ЕС из-за конфликта вокруг Украины.
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