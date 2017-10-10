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Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций
14:02 10.10.2017 |
Компании Microsoft и General Electric сообщили о подписании соглашения, которое связано с тем, что первая будет использовать энергию возобновляемых источников.
Если говорить более детально, то ирландская ветряная электростанция Tullahennel, которая принадлежит General Electric, в течение следующих 15 лет будет поставлять электроэнергию компании Microsoft. Редмондская компания будет использовать часть этой энергию для своих ЦОД, расположенных в Ирландии. Мощность станции Tullahennel составляет 37 МВт.
Обе компании также будут стараться повысить эффективность работы ветряных электростанций. Каждая турбина будет оснащена аккумуляторной батареей, которая будет накапливать избыточную энергию и отдавать ее при существенном снижении скорости ветра.
Исследования должны позволить новым электростнациям стабильно работать, практически не обращая внимание не перемены погоды.
Microsoft отметила, что теперь она получает около 600 МВт энергии из возобновляемых источников.
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