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Укрэнерго выступает за переход от "зеленых тарифов" к механизму аукционов для объектов ВИЭ мощностью от 10-15 МВт
12:32 10.10.2017 |
НЭК "Укрэнерго" выступает за переход от "зеленых тарифов" к механизму аукционов для объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) мощностью от 10-15 МВт, заявил глава компании Всеволод Ковальчук.
"Аукционы, которые должны быть внедрены - обязательны. Они должны относится только к большим проектам. В украинских реалиях это проекты от 10 до 15 МВт", - сказал он на тематическом "круглом столе" в Киеве во вторник.
В свою очередь, глава Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк указал на важность для развития "зеленой генерации" внедрения механизма договоров на поставку электроэнергии (PPA).
Он напомнил, что НКРЭКУ приняло все необходимые решения по этому поводу, однако "Урядовый курьер" уже длительное время их не публикует его, чем тормозит развитие ВИЭ.
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