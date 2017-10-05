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Солнечные электростанции стали самым быстрорастущим источником электроэнергии
14:20 05.10.2017 |
Эксперты международного энергетического агентства (IEA) подготовили отчет за прошлый год, из которого следует, что солнечные электростанции стали самым быстрорастущим источником электроэнергии, впервые опередив электростанции, сжигающие топливо. В 2016 году на них пришлось почти две трети новых мощностей, что в абсолютном выражении составляет 165 ГВт. Специалисты отмечают, что для солнечных электростанций это второй подряд рекордный год по введенным в строй мощностям. Во многом рост обусловлен бумом строительства солнечных электростанций в Китае (на эту страну пришлось около половины новых мощностей), которому способствует снижение цен и стимулирующая политика государства.
Что касается цен на электричество, вырабатываемое солнечными электростанциями, на соответствующих аукционах достигнуто значение 3 цента за киловатт-час. Оно сопоставимо с ценами на электричество, вырабатываемое новыми электростанциями, работающими на газе или угле.
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