Финансовые новости
- |
- 02.10.17
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин отложил дату публикации цены газа для населения на неопределенный срок
16:57 02.10.2017 |
Кабинет Министров отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года.
Об этом говорится в протокольном решении Кабмина от 26 сентября, копией которого располагают Українські Новини.
"Согласиться с предложением Минэнерго об отложении срока обнародования соответствующей информации (публикация цены)", - говорится в документе.
Отсрочить обнародование цены решено до согласования механизма ее определения с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским энергетическим сообществом.
Таким образом, с 1 октября в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго продолжает действовать цена газа, установленная на уровне импортного паритета с 1 апреля 2017 года в размере 4 942 гривен за 1 тыс. куб. м.
Как сообщали Українськи новини, согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением №187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна увеличиться на 17,6%.
Этот механизм был согласован с МВФ в начале текущего года.
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает категорически против повышения цены.
Кабмин продолжает переговоры с МВФ по вопросу изменения методики определения цены в постановлении №187 для недопущения ее повышения, однако представители МВФ уже заявили, что не соглашаются с предложенными правительством вариантами изменений документа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На границе с Венгрией задержана группа злоумышленников, собиравшихся взорвать памятник на Верецком перевале - Аваков
ТОП-НОВОСТИ
|Война во время перемирия. Почему "гибриды" теряют намного больше людей, чем ВСУ
|Дотирование аграриев: в поиске приоритета
|Александр Данилюк: В будущем мы не должны рассчитывать на МВФ
|Ненужный "Крымнаш". Зачем фильму о "вежливых человечках" накрутили рейтинг
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Строительство станет лидером по темпам роста среди украинских отраслей в 2017 году - МЭРТ
|Нефть дешевеет 2 октября на сигналах недостаточного сокращения добычи ОПЕК, Brent упала до $55,76 за баррель
|"Нафтогаз" решил создать филиал "Укртрансгаза" с функциями оператора ГТС
|Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на 2-3% в 2017-2018
|Цена ДТ в опте близится к 26 000 грн
|Кабмин отложил дату публикации цены газа для населения на неопределенный срок
|Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 гг
Это интересно
|Бывший сотрудник Uber основал церковь поклонения искусственному интеллекту
|"Спамер №7" заявил испанскому суду о работе на "Единую Россию"
|Капитал всех миллионеров мира превысил 63 триллиона долларов - исследование
|Экран первого сгибающегося смартфона Samsung в сложенном состоянии будет защищен корпусом
|Автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa в следующем году
|Вместо пальца — сердце: какой метод биометрической идентификации ждёт нас в будущем?
|8 главных секретов агентов по найму