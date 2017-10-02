Кабмин отложил дату публикации цены газа для населения на неопределенный срок

Кабинет Министров отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года.

Об этом говорится в протокольном решении Кабмина от 26 сентября, копией которого располагают Українські Новини.

"Согласиться с предложением Минэнерго об отложении срока обнародования соответствующей информации (публикация цены)", - говорится в документе.

Отсрочить обнародование цены решено до согласования механизма ее определения с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским энергетическим сообществом.

Таким образом, с 1 октября в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго продолжает действовать цена газа, установленная на уровне импортного паритета с 1 апреля 2017 года в размере 4 942 гривен за 1 тыс. куб. м.

Как сообщали Українськи новини, согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением №187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна увеличиться на 17,6%.

Этот механизм был согласован с МВФ в начале текущего года.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает категорически против повышения цены.

Кабмин продолжает переговоры с МВФ по вопросу изменения методики определения цены в постановлении №187 для недопущения ее повышения, однако представители МВФ уже заявили, что не соглашаются с предложенными правительством вариантами изменений документа.