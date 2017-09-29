Установленная мощность объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ), в январе-сентябре 2017 года возросла на 18% - до 1320 МВт, сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"Только что на открытом заседании согласно закону утвердили тарифы на IV кв. и подвели итоги 9 мес. 2017 г.: введены в эксплуатацию 201 МВт новых мощностей, что в 3,7 раза больше аналогичного периода 2016 года; солнечные электростанции составляют 83% новых мощностей; средняя единичная мощность составляет 6 МВт и, впервые за много лет, появились объекты мощностью более 10 МВт; общая установленная мощность ВИЭ за 9 мес. возросла на 18% и составляет 1320 МВТ", - написал он на своей Facebook-странице.

По данным НКРЭКУ, доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии по итогам девяти месяцев 2017 года составила 1,58%. При этом доля такой генерации в общей стоимости произведенной электроэнергии - 8%.

Как сообщалось, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.