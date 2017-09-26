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В ЕС назвали условия для создания полноценного газового хаба в Украине
15:15 25.09.2017 |
Европейский Союз назвал ключевые условия для создания полноценного газового хаба в Украине.
Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Александр Лисниченко, пишет пресс-служба Минэнергоугля.
По словам Лисниченка, Европа ожидает от Украины демонополизации рынка, запуска нового оператора ГТС, прироста добычи, переноса точки приема российского газа на восточную границу, расширения коридора "север-юг" и привлечения международных операторов к управлению отечественной ГТС для создания в Украине полноценного газового хаба.
ЕС и СЭС выразили мнение, что проект "Северный поток" создает монопольное образование, которое требует жесткого регулирования, поскольку оно снижает конкуренцию. Европейцы убеждены, что транзит газа должен быть сохранен через Украину.
Кроме того, на форуме были отмечены усилия Украины по реформированию газового сектора. По оценке СЭС и ЕС, Украина быстрее всех в ЕС реформирует газовый сектор.
Напомним, Еврокомиссия считает важным сохранение транзита российского газа через Украину после 2019 года и предлагает посредничество в переговорах России и Украины по этому вопросу.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко предложил изменить принцип транзита и предоставлять услуги по транспортировки российского газа через украинскую территорию не "Газпрому", а его европейским покупателям.
Россия заявляла, что готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется выгоднее, чем поставлять газ по новым газопроводам: "Турецкому потоку" и Северному потоку-2".
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