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Украина в августе нарастила использование газа на 16,6% - Госстат
14:20 25.09.2017 |
Украина в августе 2017 года нарастила использование природного газа на 16,6% - до 1 млрд 320 млн куб. м, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Государственная служба статистики Украины.
В отчетном периоде использование каменного угля уменьшилось на 11,7% - до 3 млн 926,5 тыс. тонн, тяжелых топочных мазутов - на 50,1%, до 22 тыс. тонн.
Как сообщалось, Украина в январе-июле 2017 года импортировала 7 млрд 796,96 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 776,223 млн.
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