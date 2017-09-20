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Решение об отставке независимых членов НС "Нафтогаза" является окончательным - Коболев
12:32 20.09.2017 |
Решение независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" является окончательным, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.
"Мой телефонный разговор с каждым из них подтвердил, что это решение окончательное", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.
По его словам, это решение, в частности, может повлечь за собой проблемы с возможностью привлечения компанией кредитов у международных финансовых организаций (МФО).
А.Коболев напомнил, что "Нафтогаз" привлекал средства у МФО под очень низкую процентную ставку.
В свою очередь заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Коновец уточнил, что кредит ЕБРР $300 млн получен под государственные гарантии и в подписанном договоре Кабинет министров взял на себя обязательства осуществить утвержденный несколько лет назад план корпоративных реформ в НАК. Таким образом сложившаяся ситуация дает банку предпосылки объявить кросс-дефолт.
Кроме того, кредит Всемирного банка на $500 млн привязан к соглашению с ЕБРР.
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