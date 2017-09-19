Европарламент одобрил «закон о солидарности» для газового рынка ЕС

Страны Евросоюза будут обязаны делиться газом с соседями в кризисных ситуациях начиная с предстоящей зимы в соответствии с «законом о солидарности», одобренным Европарламентом на прошлой неделе.

Европейский совет, ранее уже утвердивший текст закона, как ожидается, официально одобрит его в ближайшие недели.

«Дальнейших дискуссий не будет. Это конец законодательной процедуры, и текст закона не изменится. Евросовет официально одобрит его в ближайшие недели, хотя дата принятия закона пока не назначена», - сообщил Interfax Natural Gas Daily представитель ЕС.

«Принцип солидарности» в соответствии с переработанным документом означает, что в случае кризиса поставок газа в одну из стран ЕС приоритетом для ее соседей должно стать обеспечение газом домовладельцев и больниц в столкнувшейся с проблемой стране, а не поставки собственным промышленным пользователям.

Евросовету, Европарламенту и Еврокомиссии потребовалось провести несколько раундов трехсторонних переговоров, чтобы прийти к компромиссу и создать финальный вариант «закона о солидарности».