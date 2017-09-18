Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения

Технические службы Кабинета Министров проводят верификацию формулы цены на газ для населения.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на брифинге на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Мы считаем, что цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа и соответственной формулы. Именно поэтому главное, чтобы эта формула была справедливой. И сейчас наши технические службы работают над тем, чтобы сделать верификацию формулы формирования цены газа", - сказал Гройсман.

Гройсман подчеркнул, что Украина в тесном сотрудничестве в этом вопросе с Международным валютным фондом.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Кабинет Министров передал в Международный валютный фонд информацию о дополнительных вариантах изменения постановления №187 для недопущения повышения цены газа для населения с октября 2017 года.

Кабмин подготовил два новых варианта изменения постановления №187, одно из которых позволит избежать повышения цены газа для населения и ТКЭ в новом отопительном сезоне, а второе - снизить цену почти на 17%.

Ранее предложенный правительством вариант, который заключается в изменении периода для подсчета цены импортного паритета, по неофициальной информации, не нашел поддержки МВФ.



