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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 89% до 15,3 млрд куб. м с начала сезона закачки
09:54 11.09.2017 |
Украина по состоянию на 9 сентября закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 7 196,57 млн куб. м с начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м), увеличив запасы газа на 88,8% до 15 297 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
В частности, с 1 по 9 сентября Украина закачала в ПХГ 452,69 млн куб. м.
При ежесуточной закачке газа около 50 млн куб. м/сутки в течение сентября Украина может войти в октябрь, к началу отопительного сезона, с запасами, превышающими 16,4 млрд куб. м.
Отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
ПХГ заполнены на 49% (номинальная вместимость - 31,7 млрд куб. м).
За 9 дней сентября Украина импортировала 390,205 млн куб. м газа: 219,612 млн куб. м - через Словакию, 145,208 млн куб. м - через Венгрию, 25,386 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала сентября составила 511,578 млн куб. м, транзит - 2 482,092 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, согласно утвержденному Кабинетом Министров плану мер по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к прохождению следующего осенне-зимнего периода, Украина до 1 ноября планирует накопить 17 млрд куб. м газа в ПХГ.
Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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