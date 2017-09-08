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Нафтогаз и Газпром не достигли нужного прогресса по формуле цены на газ, окончательное решение вынесет Стокгольмский арбитраж – Коболев
22:01 08.09.2017 |
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и российский газовый монополист «Газпром» завершили переговоры по решению Стокгольмского арбитража, которое было принято по результатам рассмотрения спора между компаниями по контракту на закупку газа на период 2009-2019 годов.
Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Мы провели переговоры с «Газпромом» по контракту на покупку-продажу газа. Они недавно завершились, с их результатами мы идем в трибунал для получения окончательного решения относительно новой формулы (расчета стоимости газа - УНИАН) и некоторых других аспектов дальнейшей работы с этой компанией», - сказал Коболев.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста об итогах переговоров, Коболев сообщил, что в ходе переговоров компаниям не удалось достичь того прогресса, на который рассчитывал трибунал.
Как сообщал УНИАН, 31 мая 2017 года «Нафтогаз» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к «Газпрому» по контракту на закупку газа.
Согласно данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» начиная с 2014 года. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.
Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.
По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».
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