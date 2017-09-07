Порошенко ставит задачу перевести закупку Европой российского газа после 2019 года на границу с Россией

Президент Украины Петр Порошенко ставит задачу перевести закупку Европой российского газа после 2019 года на восточную границу страны.

"В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита", - сказал он в ходе ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении страны в 2017 году в Верховной Раде в четверг.

По его словам, Украина должна предоставлять транзитные услуги не России, а Евросоюзу.



В ноябре исполнится уже два года, как Украина не покупает газ в России, что является свидетельством безвозвратного ухода в прошлое эпохи газового шантажа, заявил президент.

"До того, как Россия начала боевые действия против Украины, главной ее оружием было энергетическое. До 2014 года Москва удерживала нас на своей орбите газовой зависимости. Казалось, той непреодолимой силы притяжения не одолеть никогда. В ноябре же исполнится уже два года, как мы не покупаем газ у России! Эпоха газового шантажа - безвозвратно в прошлом", - заявил П.Порошенко в своем обращении к парламенту в четверг.

По его словам, Украинская сторона ожидает решения Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз" к российскому "Газпрому" по вопросам транзита.

"В связи с тем, что контракт (по транзиту газа – ИФ) заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита. А именно - чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а восточной границе Украины. А Украина качественные транзитные услуги предоставляла не России, а Евросоюза", - подчеркнул П.Порошенко.