Украина с начала сезона закачки увеличила запасы в ПХГ до 15 млрд куб. м

Украина с начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м) увеличила запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) на 85% до 15 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Украiнськi Новини.

По оперативным данным, по состоянию на 2 сентября в ПХГ находилось 14 948,98 млн куб. м газа.

Учитывая среднесуточную закачку газа с начала месяца 52,34 млн куб. м/сутки, по состоянию на 3 сентября запасы газа достигли 15 млрд куб. м.

При ежесуточной закачке газа около 50 млн куб. м/сутки в течение сентября Украина может войти в октябрь, к началу отопительного сезона, с запасами, превышающими 16,4 млрд куб. м.

Отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

ПХГ заполнены на 48% (номинальная вместимость - 30,95 млрд куб. м).

Как сообщали Украiнськi Новини, согласно утвержденному Кабинетом Министров плану мер по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к прохождению следующего осенне-зимнего периода, Украина до 1 ноября планирует накопить 17 млрд куб. м газа в ПХГ.

Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.