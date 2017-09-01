В январе-августе Украина увеличила транзит газа на 23,4% до 61,9 млрд куб. м

В январе-августе 2017 года Украина увеличила транзит газа через газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия) на 23,4% до 61,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

В компании отмечают, что этот показатель транзита стал максимальным, начиная с 2011 года.

Согласно сообщению "Укртрансгаза", импорт газа из европейских стран за 8 месяцев возрос на 95,8% и составляет 9,4 млрд куб. м.

В течение 8 месяцев 2017 года, как и за аналогичный период 2016 года, импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года).

В текущем году поступления газа в словацком направлении составило 7,1 млрд куб. м, в венгерском - 1,5 млрд куб. м и в польском - 0,8 млрд куб. м.

За 8 месяцев Украина увеличила внутреннюю добычу газа на 3% до 13,8 млрд куб. м.

В 2017 году "Укртрансгаз" закачал 7 млрд куб. м газа в газохранилища, что на 71% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день в украинских ПХГ накоплено 14,8 млрд куб. м газа.

Начиная с мая текущего года, отбор газа из украинских газохранилищ не производится.

По состоянию на 1 сентября 2017 отбор газа из ПХГ зафиксирован на уровне 4,1 млрд куб. м, что на 26,7% меньше, чем за первые 8 месяцев 2016.

Потребление газа Украине незначительно уменьшилось (на 0,5%) до 17,9 млрд куб. м за отчетный период.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила транзит газа на 22,6%, или на 15,1 млрд куб. м до 82,16 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (67,08 млрд куб. м).

В 2015 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему составил 67,1 млрд куб. м, в 2014 году - 59,4 млрд куб. м, в 2013 году - 86,1 млрд куб. м.

Сеть "Укртрансгаза" состоит из 38,55 тыс. км, пропускная способность составляет 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе.

ГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата.

"Укртрансгаз" оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".