Минэнергоугля Украины рекомендовало повысить цену угля госшахт на 10% с 1 сентября

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рекомендовало повысить цену реализации угля государственных шахт для энергогенерирующих компаний и ТЭЦ на 10% - с 2000 до 2200 грн/тонна (без НДС и расходов на транспортировку), чтобы вывести предприятия на безубыточный уровень работы, обеспечить углем генерацию.

Соответствующее решение принято на совещании по вопросу определения предельной цены угольной продукции во главе с министром Игорем Насаликом, которое прошло 30 августа в министерстве, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из его участников.

По его словам, министр указал на значительное подорожание энергетического угля в апреле-августе этого года.

Помимо этого, о более чем 15%-м повышении цен сообщил и представитель "Укртеплоэнерго", ссылаясь на текущие предложения поставщиков и индексы.

Источник добавил, что такое повышение индикативной цены также аргументировалось необходимостью наращивать добычу угля газовой группы для замещения дефицитного угля антрацитовой группы.

Собеседник агентства уточнил, что указанная цена соответствует средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккал/кг.

Как сообщалось, в мае 2017 года правительство одобрило план реструктуризации угольной отрасли, который, по словам И.Насалика, предусматривает выведение государственных шахт на уровень безубыточности в ближайшие годы. Глава Минэнергоугля также заявлял о задаче с 2020 года отказаться от импорта антрацита в Украину.

