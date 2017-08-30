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Nord Stream 2 AG пока получила от иностранных партнеров лишь 324 млн евро - в 3 раза меньше, чем официально объявлялось
16:21 30.08.2017 |
Дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG в июле привлекла заемные средства от иностранных партнеров проекта в размере 324 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года.
Данные отчета не подтверждают слова зампреда "Газпрома" Александра Медведева, который еще в середине июня заверял журналистов: "Средства от всех пришли на счета компании Nord Stream 2 и уже работают на проекте". Он говорил, что проект получил от иностранных партнеров "более 1 млрд евро".
В отчете "Газпрома" перечислены кредиторы по сделке: Wintershall Nederland Transport &Trading BV, OMV Gas Marketing Trading & Finance BV, Shell Exploration and Production (LXXI) BV, ENGIE Energy Management Holding Switzerland AG, Uniper Gas Transportation & Finance BV.
Проектом "Северный поток 2" предусмотрено строительство через Балтийское море еще двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м. Проект должен был почти полностью копировать - и технически, и корпоративно - уже работающий "Северный поток". Однако совместное предприятие с иностранными партнерами создать не удалось, так как вхождение в состав акционеров проектной компании Nord Stream 2 AG иностранных партнеров было заблокировано польскими властями.
После этого партнеры решили искать другую схему сотрудничества и оформили свое участие в нем не через акционерное участие, а через долговое финансирование. Переформатирование схемы в условиях ведения переговоров шестью сторонами существенно затянулось. Ожидалось, что средства поступят в Nord Stream 2 уже в марте, однако получилось это сделать лишь спустя квартал.
В мае партнеры подписали соглашение о предоставлении проектной компании Nord Stream 2 AG бридж-кредита на сумму до 6,65 млрд евро (с учетом процентов) на срок до организации проектного финансирования, которое должно покрыть 70% затрат по проекту. В июне - соглашение о дефицитном финансировании - на случай непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования.
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