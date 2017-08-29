Украина увеличила запасы в ПХГ на 80% до 14,6 млрд куб. м газа с начала сезона закачки

Украина по состоянию на 26 августа закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 6 477,62 млн куб. м с начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м), увеличив запасы газа на 80% до 14 578,05 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Украiнськi Новини.

В частности, с 1 по 26 августа Украина закачала в ПХГ 1 400,79 млн куб. м.

ПХГ заполнены на 47% (номинальная вместимость - 31,7 млрд куб. м).

За 26 дней августа Украина импортировала 1 016,87 млн куб. м газа: 620,503 млн куб. м - через Словакию, 334,239 млн куб. м - через Венгрию, 62,128 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала августа составила 1 453,766 млн куб. м, транзит - 7 410,598 млн куб. м.

Как сообщали Украiнськi Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).

9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.

Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.

Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.