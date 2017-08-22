51% ядерного топлива в 2017 году Украина закупила в Швеции

В январе-июне 2017 г. Украина в весовом выражении импортировала 51% ядерного топлива из Швеции у компании Westinghouse и 49% - из России. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с первым полугодием 2016 г. импорт ядерного топлива из России снизился на 9% - с 58% до 49%. Вес импортированного российского топлива составил 101,6 т, вес топлива Westinghouse - 105,7 т.

При этом общая стоимость российского топлива составила $131,1 млн, а шведского - $82,7 млн.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина по итогам 2017 г. должна сократить долю ядерного топлива, импортируемого из России, до 45% общего баланса потребления.