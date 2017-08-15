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В июле ENGIE увеличила импорт газа в Украину в 8 раз
14:28 14.08.2017 |
В июле французская энергокомпания ENGIE увеличила поставки природного газа в адрес своей дочерней компании ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» в 8 раз - до 18 млн куб. м. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование.
Кроме поставок для своей «дочки», в июле французская компания продавала газ НАК «Нафтогаз Украины» - в адрес госхолдинга было поставлено примерно 27 млн куб. м ресурса.
Как сообщал OilNews, 1 августа «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» получила лицензию НКРЭКУ на торговлю природным газом, что дает ей право непосредственно продавать газ конечным потребителям.
Еще один международный трейдер - Trafigura, в июле нарастил поставки на 27% - до 80 млн куб. м и по результатам прошлого месяца стала третьим крупнейшим импортером газа после НАК «Нафтогаз Украины» и компании «ЭРУ Трейдинг».
В июле после годичного перерыва импорт газа возобновило ООО «Группа УМВБ»; аффилированная с ним товарно-сырьевая биржа УМВБ проводит форвардные торги газом. В июле «Группа УМВБ» купила около 13 млн куб. м у люксембургской ArcelorMittal Energy S.C.A. До этого ArcelorMittal Energy поставляла газ исключительно на родственное металлургическое предприятие «Криворожсталь» (Днепропетровская область).
Справка OilNews
ENGIE - одна из крупнейших европейских энергокомпаний, которая занимается генерацией, передачей и поставкой электроэнергии, добычей, транспортировкой и поставкой природного газа, а также альтернативными источниками энергии. В 2016 г. оборот компании составил €66,6 млрд.
ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» учреждено в Киеве в августе 2016 г. 99% уставного капитала принадлежит GDF International, 1% - АО «Сопранор» (обе - Франция). Руководителем является Ольга Жуковская.
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