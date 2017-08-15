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Украина увеличила запасы в ПХГ на 70% до 13,8 млрд куб. м газа с начала сезона закачки
09:15 14.08.2017 |
Украина по состоянию на 12 августа закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 5 701,66 млн куб. м с начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м), увеличив запасы газа на 70% до 13 802,09 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Украiнськi Новини.
В частности, с 1 по 12 августа Украина закачала в ПХГ 624,83 млн куб. м.
ПХГ заполнены на 43,5% (номинальная вместимость - 31,7 млрд куб. м).
За 12 дней августа Украина импортировала 432,251 млн куб. м газа: 285,297 млн куб. м - через Словакию, 113,492 млн куб. м - через Венгрию, 33,462 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала августа составила 672,11 млн куб. м, транзит - 3 314,456 млн куб. м.
Как сообщали Украiнськi Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.
Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.
Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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