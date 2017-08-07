Украина за 7 мес. экспортировала электроэнергию на $160 млн

Украина в январе-июле 2017 года экспортировала электроэнергию на $160,024 млн, в т.ч. в июле - на $23,673 млн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), в Венгрию в январе-июле поставлена электроэнергия на сумму $91,277 млн, Молдову - на $34,689 млн, Польшу - на $27,157 млн, другие страны - на $6,901 млн.

Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в январе-июле-2017 возрос на 62,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ($98,367 млн).

Кроме того, Украина в январе-июле 2017 года импортировала электроэнергию на $1,38 млн (из РФ на $1,334 млн, из Беларуси - на $0,037 млн, из Молдовы - на $0,009 млн).

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 44,5% (на 974,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 3 млрд 163,7 млн кВт-ч.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.

