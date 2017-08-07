Украина закачала в ПХГ 5,3 млрд куб. м газа с начала сезона закачки

Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 5 323,77 млн куб. м с начала сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Украiнськi Новини.

По состоянию на 5 августа в ПХГ находилось 13 424,2 млн куб. м газа, что на 65,7%, или на 5 323,77 млн куб. м больше, чем 22 марта (8 100,43 млн куб. м - самые низкие запасы газа в отопительном сезоне 2016/2017).

В частности, с 1 по 5 августа Украина закачала в ПХГ 246,94 млн куб. м.

ПХГ заполнены на 43% (номинальная вместимость - 30,95 млрд куб. м).

За 5 дней августа импорт составил 175,686 млн куб. м (119,012 млн куб. м - через Словакию, 38,714 млн куб. м - через Венгрию, 17,96 млн куб. м - через Польшу).

Собственная добыча с начала августа составила 279,593 млн куб. м, транзит - 1 311,228 млн куб. м.

Как сообщали Украiнськi Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).

9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.

Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.

Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.