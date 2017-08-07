Насалик считает оправданной закупку угля в США

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что закупка угля в Соединенных Штатах Америки является оправданным шагом.

Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", передают Українські Новини.

"По Пенсильвании - это не коррупционная схема, этот вопрос отрабатывался с Государственным департаментом США, с посольством, на уровне президентов. Говорить о том, что там какая-то коррупционная схема - смешно... Цена, которую озвучили, - это не только уголь, а и качество. По калорийности и по показателю теплоотдачи это будет приблизительно в тех пределах, что и южноафриканский. При этом если посмотреть по карте и на логистику, то из США она на 30-35% меньше, чем с ЮАР. Когда вы объедините все эти факторы, то выйдете на объективное решение этого вопроса", - сказал министр.

Насалик отметил, что Украина отказалась от закупки угля в России, при этом Южноафриканская Республика (ЮАР) имеет ограниченный ресурс и не может в полной мере покрыть наши потребности.

"Я считаю, что имея долгосрочные контракты, можно говорить о понижении цены. Но с другой стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что министерство не занимается хозяйственной деятельностью. Мало того, мы не имеем права вмешательства в хозяйственную деятельность соответствующих генераций. С другой стороны, министерство несет за все ответственность", - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" договорилась о поставке антрацитового угля с горнодобывающей компанией XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США).

Американская компания поставит в Украину около 700 тыс. тонн антрацитового угля и 1-я партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть в Украину уже в сентябре.