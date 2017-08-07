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Насалик ожидает добычу угля на госшахтах в 11-11,5 млн тонн в 2019
07:20 07.08.2017 |
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ожидает, что в 2019 году добыча угля на государственных шахтах может выйти на уровень 11-11,5 млн тонн.
Об этом он сообщил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", передают Українські Новини.
"Я думаю, что к концу 2018 года добыча может выйти на 9 млн тонн на государственных шахтах. А на 2019 год может выйти на 11-11,5 млн тонн", - сказал он.
Насалик отметил, что все без исключения государственные шахты имеют возможность увеличить добычу угля.
"4 года на государственные шахты вообще не поставлялось шахтное оборудование. Отсюда и результат. Уменьшение добычи угля с 2014 на 2015 год - 2 млн тонн. С 2015 на 2016 - еще 2 млн минус. Нам удалось в 2016-2017 году стабилизировать ситуацию. Сейчас идет частичный рост. Но без вложения средств в шахтное оборудование существенно увеличить добычу угля невозможно. Поэтому в бюджете этого года предусмотрено, что почти миллиард гривен выдано госгарантий угольной отрасли. С другой стороны, в планах действий еще дополнительных 800 млн при распределении в сентябре", - отметил он.
При этом, по словам Насалика, на 2018 год рассматривается выделение дополнительных 2 млрд гривен на шахтное оборудование.
По мнению министра, данные меры позволят полностью заместить импорт антрацита и дадут возможность вывести шахты на самофинансирование.
"То есть не будет дотаций, которые постоянно шли в шахтную отрасль. И с третьей стороны, это уже хорошая площадка по приватизации угольных шахт в Украине. Мы идем по пути, мы определили шахты по наличию промышленных запасов. Если промышленные запасы есть, мы их будем развивать. Если их нет, мы просто будем закрывать. И для этого идет реструктуризация. Это не такое значительное количество шахт. Мы обсудили на коллегии, мы обсудили это с профсоюзами, то есть мы получили понимание", - добавил он.
По словам Насалика, вторая группа шахт требует большого финансирования, при этом еще одна группа шахт - высокорентабельные шахты, на которых с помощью финансирования есть возможность существенно увеличить добычу угля.
"Мы всегда говорили о том, что надо искать диверсификацию поставок антрацитовой группы угля. Министерство приняло совершенно другое решение. Мы работали не на позицию диверсификации поставки антрацитовой группы угля, а вообще на его замещение. Если вы знаете, я уже заявил об этом... что в 2019 году у нас вообще не будет необходимости в антрацитовый группе угля. В частности, нам не только удалось уменьшить потребление антрацитовой группы по сравнению с 2016 годом. В 2017 году мы уже уменьшили на 3,5 млн, в 2018 году мы планируем на уровне 4,2 млн тонн", - отметил он.
По словам Насалика, это дает сигнал по развитию сырьевой базы на территории Украины, в частности газовой группы угля.
При этом в течение 2 лет необходимо увеличить добычу на 8-8,5 млн тонн.
Как сообщали Українські Новини, Насалик прогнозирует отказ Украины от угля антрацитовых марок до 2020 года.
В 2016 году Украина увеличила добычу угля на 2,82%, или на 1 119,35 тыс. тонн до 40 864,05 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом (тогда добыча составила 39 744,7 тыс. тонн).
В частности, добыча энергетического угля в 2016 году увеличилась на 3,45%, или на 1 093,07 тыс. тонн до 32 502,67 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом, добыча коксующегося угля - на 0,44%, или на 36,28 тыс. тонн до 8 361,38 тыс. тонн.
В 2015 году Украина сократила добычу угля на 38,8% до 39,759 млн тонн угля по сравнению с 2014 годом.
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