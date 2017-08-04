Финансовые новости
- |
- 04.08.17
- |
- 15:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина откажется от антрацита к концу 2019 года - Насалик
11:54 04.08.2017 |
Министерство энергетики и угольной промышленности разработало четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля, который позволит к концу 2019 г. отказаться от использования угля антрацитовой группы. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает пресс-служба министерства.
Он также сообщил, что согласно графику к концу 2018 г. удастся заместить около 6 млн т антрацита.
"Наша задача - не диверсифицировать поставки антрацита, а осуществить его замещение", - сказал министр.
Насалик также рассказал о мерах по переводу котлоагрегатов с антрацитового на газовый уголь. В частности с 2016 г. реализуется пилотный проект перевода энергоблоков № 2 и № 5 Змиевской ТЭС, входящей в компанию Центрэнерго, на газовую группу угля. В мае этого года энергоблок № 2 включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, реконструкция энергоблока № 5 продолжается.
Кроме того, по словам министра, стоит задача по увеличению собственной добычи угля на 10 млн т, что позволит полностью отказаться от импорта и обеспечить тепловую генерацию отечественным углем.
"Реальный сектор, который может обеспечить дополнительный объем добычи угля - это государственные шахты", - сказал Насалик.
Он сообщил, что выделенные в этом году 300 млн грн позволили запустить новые лавы, суммарная добыча из которых составляет около 5 тыс. т угля в сутки.
Также Насалик напомнил, что в 2017 г. впервые за 25 лет была снижена оптовая рыночная цена электроэнергии, увеличена доля атомной генерации в балансе электрической энергии.
Ранее Игорь Насалик заявлял о том, что в 2018 г. в Украине не останется ни одной убыточной шахты.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Петушиные бои. Как Вересень внедряет в Украине кремлевский телеформат
|Как Украина сделает каждого "кримнашиста" преступником
|Игорь Яковенко: Россию будут душить санкциями, пока она не вернет Крым
|Почему госкомпании остаются без топ-менеджеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть снижаются 4 августа на росте нефтедобычи, Brent торгуется у $51,8 за баррель
|Крупные налогоплательщики пополнили госбюджет на 176,6 млрд гривен в 1-м полугодии, - ГФС
|Ряд АЗС 4 августа повысили розничные цены на топлива
|Автогаз 4 августа подорожал в большинстве сетей
|В июле продажи подержанных импортных автомобилей увеличились в 2 раза до 11,6 тыс. единиц
|Укрзализныця договорилась с американской General Electric о производстве в Украине
Это интересно
|PayPal запустил платежи в Skype
|Китайский клон Porsche Macan станет быстрее «Макана»
|Новая профессия – популяризатор науки
|Microsoft назвала ИИ одним из своих приоритетов вместо смартфонов
|Специалистами Panasonic разработана система, бесконтактно определяющая степень сонливости водителя
|Nissan напомнит забывчивым водителям о вещах и людях на заднем сиденье
|Hyperloop One разогнали до 308 км/ч