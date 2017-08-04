Для чего Польша хочет срочно построить ядерные реакторы

Роман Федюк / Depo.ua

В Варшаве решили, что АЭС является надежной и относительно безопасной альтернативой как слишком уж дымящему родному углю, так и политически заангажированному российскому газу. Польский пример показывает, что спешить с отказом от АЭС не стоит и Украине.

Италия отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС. Германия, Бельгия, Швейцария сокращают объемы работы ядерных реакторов, и планируют их полное закрытие. Да что там - даже Франция, которая является по-своему уникальной страной, и получает почти 80 процентов электроэнергии за счет АЭС, не исключает частичного уменьшения их количества.

На фоне подобных заголовков может показаться, что под ударами экологически озабоченных граждан атомная энергетика доживает свои последние дни.

А решение польского правительства начать строительство давно желанную собственную АЭС выглядит каким-то национальным колоритом - вроде весьма специфической "судебной реформы" запрета абортов.

Впрочем, если отвлечься от Европы, и посмотреть на общемировую статистику, все выглядит совсем-совсем иначе. На сегодняшний день в 15 странах строится более полусотни ядерных реакторов. В дополнение к этому, запланировано строительство еще 150 реакторов.

Активное строительство новых АЭС продолжается в США, Великобритании, Финляндии, Турции, ОАЭ, Литве - и много где еще. Хотя, конечно, есть и ряд стран, в отношении которых возникают подозрения относительно того, для чего им нужны более новые АЭС - для дешевой электроэнергии или собственного сырья для сами-знаете-какой штуки.

Зато, если вернуться к Польше, то сегодняшнее решение продиктовано простыми и прагматическими мотивами. Польская энергетика, базирующаяся на собственном угле и российском газе имеет целый ряд хорошо видимых недостатков.

Из примерно 150 миллиардов генерируемых в течение года киловатт-часов электрической энергетики в Польше около 70% дают именно угольные ТЭС. Результаты - в виде длинных хвостов дыма - несложно заметить у большинства польских городов.

Собственно, принципиальное решение сократить уровень выбросов и вывести из эксплуатации хотя бы старейшие ТЭС, заменив их на 2 новые АЭС мощностью по 3 миллиона киловатт каждая, было принято еще в далеком 2009 году. Но с того времени до реализации планов дело все как-то не доходило.

При том начать масштабный и радикальный переход на альтернативные источники энергии - как делают в Германии - Варшава, очевидно, тоже не очень готова из чисто финансовых соображений.

Однако по мере того, как стало понятно, что дальше жечь уголь на ТЭС, часть из которых отпраздновала полувековой юбилей, действительно опасно для окружающей среды, российский газ является слишком токсичным энергоносителем, а поставки сжиженного газа из США не страдают от чрезмерно низких цен, в Варшаве поняли, что особого выбора нет.

АЭС является наиболее логичным способом обеспечения недорогим и относительно безопасным электричеством стран, не имеющих значительных гидроэнергетических ресурсов, а также не смогут заполнить каждый клочок свободной земли фотоэлектрическими модулями.

Конечно, в Варшаве еще не уверены, где именно удастся найти 16 миллиардов злотых для реализации проекта, и где именно будут построены станции (хотя в двух наиболее вероятных местах, с малознакомыми нам названиями Любятово-Копалино и Жарновец, уже проходят соответствующие геологические исследования).

В любом случае, пример Польши - равно как и многих других государств мира, которые пытаются вступить в "ядерно-энергетический клуб" - прозрачно намекает, что у ядерной энергетики есть будущее.

Конечно, следует помнить о вопросах безопасности, инвестировать в разработку новых технологий переработки и хранения ядерных отходов, и делать все возможное, чтобы не допустить нового Чернобыля или Фукусимы.

Но спешить отказываться от АЭС в Украине - к чему нередко призывают не только экологи, но и политические популисты разных направлений перед очередными выборами - явно не стоит.

Потому что энергетика, основанная на сжигании углеводородов - это не только зависимость от России и кислотные дожди. Это еще и шаг назад в технологии и создание гарантированных проблем для всей планеты уже в ближайшие десятилетия.