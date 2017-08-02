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В январе-июне Украина увеличила добычу газа на 1,7% до 9,8 млрд куб. м
13:56 02.08.2017 |
В январе-июне 2017 года Украина увеличила добычу природного газа на 1,7%, или на 165,5 млн куб. м до 9 866,8 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (9 701,3 млн куб. м).
Об этом Українським Новинам сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
В частности, государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 2,3%, или на 170,56 млн куб. м до 7 479 млн куб. м.
В то же время нефтедобывающая компания "Укрнефть" сократила добычу газа на 6,1%, или на 39,78 млн куб. м до 614,87 млн куб. м.
Частные предприятия увеличили добычу газа на 2%, или на 34,41 млн куб. м до 1 767,2 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила добычу природного газа на 0,5%, или на 91 млн куб. м до 19,987 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (тогда добыча составила 19,896 млн куб. м).
В 2015 году добыча газа в Украине сократилась на 3%, или на 0,6 млрд куб. м до 19,9 млрд куб. м по сравнению с данными 2014 года.
Добыча газа в Украине в январе-июне (млн куб. м):
|Название компании
|Январь-июнь 2017
|Январь-июнь 2016
|Разница в %
|Всего
|9 866,8
|9 701,3
|1,7
|ПАО "Укргаздобыча"
|7 479
|7308,44
|2,3
|ПАО "Укрнефть"
|614,87
|654,65
|-6,1
|ГАО "Черноморнефтегаз"
|5,71
|5,42
|5,35
|Другие предприятия:
|1767,2
|1732,79
|2
|ЧАО "Нефтегаздобыча"
|832,753
|774,454
|7,5
|ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич"
|291,353
|324,148
|-10,1
|ЗАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение"
|186,037
|112,554
|65,3
|ООО "КУБ-ГАЗ"
|-
|-
|-
|ЗАО "Природные ресурсы"
|112,66
|115,09
|-2,1
|СП "Полтавская газонефтяная компания"
|93,716
|98,678
|-5
|ЗАО "Девон"
|19,582
|62,899
|-68,9
|ООО "Первая украинская газонефтяная компания"
|53,317
|59,614
|-10,6
|ЧАО "Укргазвыдобуток"
|55,564
|52,377
|6,1
|ООО "Системойлинженеринг"
|37,875
|31,814
|19,1
|Представительство "Регал Петролеум"
|26,231
|32,754
|-19,9
|ООО "Укргазинвест"
|-
|-
|-
|ООО "Сахалинское"
|1,402
|6,735
|-79,2
|ООО "Пром-энерго продукт"
|15,78
|15,528
|1,6
|ЧАО "Пласт"
|11,697
|12,956
|-9,7
|ООО "ПАРИ"
|9,181
|11,213
|-18,1
|ООО "Надрагаз"
|6,658
|6,366
|4,6
|ООО "Восточный геологический союз"
|2,798
|4,092
|-30,8
|ООО "Укрнефтегазинвест"
|1,385
|2,029
|-31,7
|СП "Дельта"
|0,732
|0,731
|0,1
|ООО "Трубопласт"
|0,314
|0,379
|-17,2
|ООО "Рожнятивнефть"
|0,463
|0,419
|10,5
|ООО "Сириус 1"
|-
|-
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