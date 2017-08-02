В январе-июне Украина увеличила добычу газа на 1,7% до 9,8 млрд куб. м

В январе-июне 2017 года Украина увеличила добычу природного газа на 1,7%, или на 165,5 млн куб. м до 9 866,8 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (9 701,3 млн куб. м).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

В частности, государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 2,3%, или на 170,56 млн куб. м до 7 479 млн куб. м.

В то же время нефтедобывающая компания "Укрнефть" сократила добычу газа на 6,1%, или на 39,78 млн куб. м до 614,87 млн куб. м.

Частные предприятия увеличили добычу газа на 2%, или на 34,41 млн куб. м до 1 767,2 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила добычу природного газа на 0,5%, или на 91 млн куб. м до 19,987 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (тогда добыча составила 19,896 млн куб. м).

В 2015 году добыча газа в Украине сократилась на 3%, или на 0,6 млрд куб. м до 19,9 млрд куб. м по сравнению с данными 2014 года.

Добыча газа в Украине в январе-июне (млн куб. м):