В Украине построили 79 новых объектов возобновляемой энергетики

За шесть месяцев 2017 года в Украине было построено 79 новых объектов возобновляемой энергетики суммарной мощностью 182,7 МВт.

Согласно аналитическому отчету экспертной группы IB Centre, за указанный период было построено 67 новых солнечных электростанций, передает Ecotown.

Согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, мощности ветропарков выросли за отчетный период на 20,7 МВт (+ 4,7% с начала года) - до 458,7 МВт.

Между тем мощности малых ГЭС и объектов электрогенерации на биомассе за I полугодие выросли на 2 МВт - до 120 МВт и до 33 МВт соответственно.

За шесть месяцев 2017 инвестиции в проекты ВИЭ превысили 210 млн евро.

По состоянию на 1 июня 2017 общие мощности возобновляемых источников электроэнергии в Украине, включая объекты солнечной и ветровой энергетики, малой гидроэнергетики и электростанций на биогазе составили 1461,7 МВт.

По данным IB Centre, в конце 2017 года украинские и зарубежные девелоперы реализуют в Украине более 70 новых инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики общей установленной мощностью более 430 МВт.

Таким образом, по итогам 2017 общие мощности объектов возобновляемой энергетики в Украине могут достичь уровня 1,9 ГВт, что составит более 4,3% в общем энергобалансе.