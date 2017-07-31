Запасы газа в ПХГ превысили 13 млрд куб. м

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) с 28 июля превысили 13 млрд куб. м и на 29 июля составили 13 068,61 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

По состоянию на 29 июля в ПХГ находилось на 24%, или на 2 559,42 млн куб. м газа больше, чем на аналогичную дату 2016 года (тогда в ПХГ находилось 10 509,19 млн куб. м).

С 22 марта (тогда были зафиксированы самые низкие запасы газа в отопительном сезоне 2016/2017 - 8 100,43 млн куб. м) запасы газа в ПХГ увеличились на 61%, или на 4 968,18 млн куб. м.

В частности, с 1 по 29 июля Украина закачала в ПХГ 1 528,86 млн куб. м.

ПХГ заполнены на 42% (номинальная вместимость - 30,95 млрд куб. м).

За 29 дней июля импорт составил 1 101,661 млн куб. м (684,118 млн куб. м - через Словакию, 295,305 млн куб. м - через Венгрию, 122,238 млн куб. м - через Польшу).

Собственная добыча с начала июля составила 1 631,509 млн куб. м, транзит - 6 970,938 млн куб. м.

Как сообщали Украiнськi Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).

9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.

Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.

Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.