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Международный трейдер AOT Energy зашел в Украину
17:42 27.07.2017 |
Международный энерготрейдер с регистрацией в Швейцарии AOT Energy открыл в Украине свое представительство. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Минюста.
Украинская дочерняя компания ООО «АОТ Энерджи Украина» была учреждена в Киеве 14 июля. 100% уставного капитала, а это 1,5 млн грн, принадлежит швейцарской AOT Gas Holding AG. Руководителем украинской компании является Александр Марченко. Основным заявленным видом деятельности ООО «АОТ Энерджи Украина» является торговля природным газом. Помимо этого, компания может заниматься оптовой торговлей другими видами топлива, а также вспомогательными услугами при добыче нефти и газа.
AOT Energy с июня 2016 г. продает газ украинским газотрейдерам через свою польскую компанию AOT Energy Poland. С марта 2017 г. покупать газ у AOT Energy Poland начала и государственный НАК «Нафтогаз Украины». В текущее время порядка 10 украинских компаний закупают газ по импорту у этого трейдера.
Напомним, что ранее свои представительства в Украине открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, DufEnergy.
Справка OilNews
AOT Energy занимается глобальной торговлей сырой нефтью, нефтепродуктами, нефтехимическими продуктами, природным газом, СПГ и углём. Компания имеет 8 торговых офисов, расположенных в Азии, Европе и Северной Америке. В 2016 г. оборот компании составил $11,5 млрд.
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