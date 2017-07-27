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В ФРГ намерены отказаться от пяти проектов, связанных с расширением "Северного потока"
10:23 27.07.2017 |
Федеральное агентство по сетям в Бонне потребовало исключить из плана развития газотранспортной сети Германии пять проектов, связанных с расширением "Северного потока". По оценке ведомства, перспективы их реализации еще слишком неопределенны. Они будут вновь включены в план тогда, когда будут получены необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2", говорится в распространенном 26 июля пресс-релизе регулятора.
При этом три из этих проектов еще недостаточно проработаны, поэтому ведомство пока не может их утвердить. В реализации еще двух проектов, по информации операторов сетей магистральных трубопроводов, больше нет необходимости из-за изменившихся планов, сообщило ведомство.
"Защитить немецких потребителей газа"
"Такими поправками мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных расходов. Дорогие проекты по расширению немецкой газотранспортной сети следует реализовывать только в том случае, если они действительно необходимы", - заявил глава ведомства Йохен Хоман (Jochen Homann).
План развития газотранспортной сети составляется один раз в два года операторами магистральных трубопроводов и проверяется Федеральным агентством по сетям. Решение ведомства о необходимых мерах по развитию газотранспортных сетей обязательны для исполнения для компаний-операторов.
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