Исполняющий обязанности директора национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявляет, что с 00:00 часов 26 июля прекращены перетоки электроэнергии на временно неконтролируемые районы Донецкой области.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", - написал Ковальчук.

Также он добавил, что на данный момент оккупированные территории покрывают свои потребности в электроэнергии за счет Старобешевской, Зуевской ТЭС и поставок с России.

Как сообщали Українські Новини, 25 апреля Украина прекратила перетоки (неконтролируемую поставку) электроэнергии на неконтролируемую территорию Луганской области.

При этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина изучает вопрос прекращения перетоков электрической энергии на неконтролируемую территорию Донецкой области.

Причиной отключения является неоплата этой электроэнергии и накопленные долги.

