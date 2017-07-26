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Украина остановила подачу электроэнергии в "ДНР"
15:26 26.07.2017 |
Исполняющий обязанности директора национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявляет, что с 00:00 часов 26 июля прекращены перетоки электроэнергии на временно неконтролируемые районы Донецкой области.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", - написал Ковальчук.
Также он добавил, что на данный момент оккупированные территории покрывают свои потребности в электроэнергии за счет Старобешевской, Зуевской ТЭС и поставок с России.
Как сообщали Українські Новини, 25 апреля Украина прекратила перетоки (неконтролируемую поставку) электроэнергии на неконтролируемую территорию Луганской области.
При этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина изучает вопрос прекращения перетоков электрической энергии на неконтролируемую территорию Донецкой области.
Причиной отключения является неоплата этой электроэнергии и накопленные долги.
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