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Украина закачала в ПХГ 4,6 млрд куб. м газа с начала сезона закачки
09:09 24.07.2017 |
Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 4 574,87 млн куб. м с начала сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
По состоянию на 22 июля в ПХГ находилось 12 675,3 млн куб. м газа, что на 56,5%, или на 4 574,87 млн куб. м больше, чем 22 марта (8 100,43 млн куб. м - самые низкие запасы газа в отопительном сезоне 2016/2017).
В частности, с 1 по 22 июля Украина закачала в ПХГ 1 135,55 млн куб. м.
ПХГ заполнены на 41% (номинальная вместимость - 30,95 млрд куб. м).
За 22 дня июля импорт составил 807,075 млн куб. м (517,248 млн куб. м - через Словакию, 198,056 млн куб. м - через Венгрию, 91,771 млн куб. м - через Польшу).
Собственная добыча с начала июля составила 1 237,568 млн куб. м, транзит - 5 147,381 млн куб. м.
Как сообщали Украiнськi Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.
Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.
Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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