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Украина не будет нуждаться в антраците в зимний период - Насалик
15:37 19.07.2017 |
Украина не будет нуждаться в антрацитовой группе угля через полтора года, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Через полтора года у нас не будет стоять вопрос по антрацитовой группе угля по теплоэлектростанциям (ТЭСам). По теплоэлектроцентралям (ТЭЦам) еще будет стоять", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров в среду.
И.Насалик объяснил, что в настоящее время проходит переоборудование второго и пятого блоков Змиевской ТЭС, четвертого блока Трипольськой ТЭС. Кроме того, сейчас этим вопросом активно занимаются "ДТЭК Приднепровская ТЭС" и "ДТЭК Криворожская ТЭС".
Решение о переходе на газовую группу приняло "Донбассэнерго".
"Только ТЭЦ будут работать на незначительной части антрацитового угля", - отметил И.Насалик.
В то же время министр заверил, что контракт на поставку антрацита из США уже предварительно согласован.
"Предварительно согласован контракт на два судна. Уже разработаны изменения с Мининфраструктуры, чтобы они не пересекались с судами, которые следуют из Южно-Африканской Республики. У нас одна проблема - цена на антрацитовую группу угля зависит от того, на какое время подписан долгосрочный контракт, а я могу заверить: через полтора года нам антрацитовая группа угля уже не понадобится", - сказал И. Насалик.
В целом, подытожил министр, с учетом существующих запасов и запасов в прошлом году, когда не стоял вопрос о перемещении товаров из зоны АТО, то в настоящее время в Украине угля практически в два раза больше, чем на тот период.
"Я не вижу проблем с прохождением предстоящего отопительного сезона", - сказал И.Насалик.
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