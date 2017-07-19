Украина не будет нуждаться в антраците в зимний период - Насалик

Украина не будет нуждаться в антрацитовой группе угля через полтора года, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Через полтора года у нас не будет стоять вопрос по антрацитовой группе угля по теплоэлектростанциям (ТЭСам). По теплоэлектроцентралям (ТЭЦам) еще будет стоять", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров в среду.

И.Насалик объяснил, что в настоящее время проходит переоборудование второго и пятого блоков Змиевской ТЭС, четвертого блока Трипольськой ТЭС. Кроме того, сейчас этим вопросом активно занимаются "ДТЭК Приднепровская ТЭС" и "ДТЭК Криворожская ТЭС".

Решение о переходе на газовую группу приняло "Донбассэнерго".

"Только ТЭЦ будут работать на незначительной части антрацитового угля", - отметил И.Насалик.

В то же время министр заверил, что контракт на поставку антрацита из США уже предварительно согласован.

"Предварительно согласован контракт на два судна. Уже разработаны изменения с Мининфраструктуры, чтобы они не пересекались с судами, которые следуют из Южно-Африканской Республики. У нас одна проблема - цена на антрацитовую группу угля зависит от того, на какое время подписан долгосрочный контракт, а я могу заверить: через полтора года нам антрацитовая группа угля уже не понадобится", - сказал И. Насалик.

В целом, подытожил министр, с учетом существующих запасов и запасов в прошлом году, когда не стоял вопрос о перемещении товаров из зоны АТО, то в настоящее время в Украине угля практически в два раза больше, чем на тот период.

"Я не вижу проблем с прохождением предстоящего отопительного сезона", - сказал И.Насалик.

