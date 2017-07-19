Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Газпром форсировал строительство "Турецкого потока"

 

"Газпром" начал строительство второй нитки газопровода "Турецкий поток". Об этом в среду, 19 июля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на контрагентов подрядчика и неназванного федерального чиновника. По данным издания, на дно Черного моря уже уложено 20-25 километров трубопровода. Работы выполняет корабль-трубоукладчик швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер "Газпрома" на прокладку трубы под водой.

До этого "Газпром" сообщал только о строительстве подводной части первой нитки "Турецкого потока". 10 июля министр энергетики России Александр Новак заявил, что по дну Черного моря проложено около 50 километров газопровода.

Проект "Турецкий поток" предусматривает строительство двух ниток газопровода до 15,75 млрд кубических метров каждая, одна - для Турции, другая - для транзита в Европу.

Издание указывает, что форсировать строительство газопровода "Газпром" вынуждает возможность принятия американскими властями новых санкций, которые могут включать ограничения для иностранных фирм по кредитованию и технической поддержке при строительстве российских экспортных газопроводов. Эти санкции могут привести к краху проекта, так как Россия не имеет технологий для глубоководной трубопрокладки.

Газпром форсировал строительство "Турецкого потока"
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

13:16 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,9469 грн.

13:00 Под­вод­ные кам­ни при ин­ве­сти­ро­ва­нии за гра­ни­цу

12:43 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 19 июля

12:35 Как спе­ку­ли­ро­вать по-ум­но­му

10:26 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 18.07.2017

10:19 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 18 июля уве­ли­чил­ся на $17,4 млн до $122,9 млн

10:13 Мин­фин 18 июля раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 238 млн гри­вен

09:46 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на кор­рек­ци­он­ном вос­ста­нов­ле­нии дол­ла­ра

09:17 Ев­ро де­ше­ве­ет к дол­ла­ру 19 июля на­ка­нуне за­се­да­ния ЕЦБ по мо­не­тар­ной по­ли­ти­ке

08:17 Бир­жи АТР рас­тут 19 июля, кро­ме Ко­реи, в ожи­да­нии ре­ше­ний ЦБ Япо­нии и ЕС по став­ке

07:20 Ин­декс Dow Jones 18 июля сни­зил­ся на фоне ослаб­ле­ния дол­ла­ра США

18.07 Вя­лая тор­гов­ля на меж­бан­ке 18 июля за­вер­ши­лась не­зна­чи­тель­ным сни­же­ни­ем кур­са дол­ла­ра

18.07 ГФС пла­ни­ру­ет со­брать в те­ку­щем го­ду 500 мил­ли­о­нов гри­вень на­ло­га на не­дви­жи­мость

18.07 Раз­ра­бот­кой стра­те­гии При­ват­бан­ка зай­мет­ся McKinsey

18.07 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги во втор­ник ро­стом

• дальше…

11:26 "Нафтогаз" ожи­да­ет по­вы­ше­ние це­ны на газ для на­се­ле­ния на 19% до 5 873 грив­ны/тыс. куб. м с ок­тяб­ря

09:46 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на кор­рек­ци­он­ном вос­ста­нов­ле­нии дол­ла­ра

08:50 Це­ны на нефть сни­жа­ют­ся 19 июля на дан­ных API о ро­сте за­па­сов в США

08:30 Га­з­пром фор­си­ро­вал стро­и­тель­ство "Ту­рец­ко­го потока"

07:22 Укр­га­з­до­бы­ча по­ста­ви­ла пя­ти­лет­ней ре­корд по су­точ­ной до­бы­че га­за

18.07 Минэнер­го не бу­дет про­дле­вать ЧП в энер­ге­ти­ке

18.07 ГФС пла­ни­ру­ет со­брать в те­ку­щем го­ду 500 мил­ли­о­нов гри­вень на­ло­га на не­дви­жи­мость

18.07 По­че­му Ryanair пред­ла­га­ют ле­теть в "Гостомель" через "Борисполь"

18.07 Свет­лые неф­те­про­дук­ты не­зна­чи­тель­но рас­тут в цене 18 июля в мел­ком опте, в роз­ни­це де­ше­ве­ет дизтоп­ли­во

18.07 Це­ны на нефть рас­тут 18 июля на ожи­да­ни­ях со­кра­ще­ния экс­пор­та Са­у­дов­ской Ара­вии, Brent - у $48,9 за бар­рель

• дальше…

11:36 В Уруг­вае на­ча­лась ле­галь­ная про­да­жа ма­ри­ху­а­ны

10:44 NYT: Спи­сок го­стей на встре­че Трам­па-млад­ше­го с рос­си­я­на­ми по­пол­нил­ся но­вым име­нем

08:37 Фран­цуз­ские се­на­то­ры про­го­ло­со­ва­ли за ан­ти­тер­ро­ри­сти­че­ский за­кон

08:30 Га­з­пром фор­си­ро­вал стро­и­тель­ство "Ту­рец­ко­го потока"

08:13 Трамп пред­ста­вил кан­ди­да­ту­ру на пост посла США в Рос­сии

08:07 Пре­зи­дент Поль­ши не под­пи­шет за­кон о су­деб­ной ре­фор­ме

07:59 Бе­лый дом: Трамп и Пу­тин встре­ча­лись на G20 два­жды, а не один раз

07:43 У ев­ро­пей­ских лоб­би­стов аг­рар­но­го сек­то­ра про­па­ла не­об­хо­ди­мость до­бить­ся от­ме­ны санк­ций про­тив Рос­сии

18.07 Но­вый со­юз. По­че­му в Гру­зии По­ро­шен­ко не спра­ши­ва­ли о Са­а­ка­шви­ли

18.07 Кри­зис в во­про­се из­бра­ния но­во­го ру­ко­вод­ства ОБСЕ пре­од­лен

18.07 США вве­ли но­вые санк­ции про­тив Ира­на

18.07 Ги­га­ват­ты из пес­ка. Ин­дия ста­но­вит­ся ли­де­ром то­ри­е­вой энер­ге­ти­ки

18.07 Бе­ло­ру­сам на­ча­ли воз­вра­щать упла­чен­ный ими на­лог "на тунеядство"

18.07 Трамп: США при­мут эко­но­ми­че­ские ме­ры, ес­ли Ма­ду­ро со­зо­вет учре­ди­тель­ное со­бра­ние

18.07 США окон­ча­тель­но от­ме­ни­ли за­прет на про­воз но­ут­бу­ков в са­мо­ле­тах

• дальше…

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

06.07 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те обе­ща­ют внед­рить до кон­ца го­да

06.07 Бор­исполь под­пи­сал до­го­вор с Ryanair

06.07 Ко­ро­ля иг­ра­ет сви­та. Кто сто­ит за спи­ной мэ­ра Клич­ко

06.07 Укра­и­на уси­ли­ва­ет гра­ни­цы в При­дне­стров­ской ча­сти

05.07 Рыб­ный пат­руль за пе­ри­од не­ре­ста в 2017г за­фик­си­ро­вал пра­во­на­ру­ше­ния на 65 млн грн

• дальше…

12:10 Пло­хие но­во­сти для Рос­сии. По­че­му вой­на не уто­ми­ла, а разо­зли­ла укра­ин­цев

09:58 По­че­му тер­ро­ри­сты все ча­ще об­стре­ли­ва­ют жи­лые квар­та­лы го­ро­дов и сел Дон­бас­са

09:40 Кор­руп­ция страш­нее вой­ны? "Антикоррупционеры" пре­вра­ща­ют­ся в боль­ше­ви­ков

18.07 Но­вый со­юз. По­че­му в Гру­зии По­ро­шен­ко не спра­ши­ва­ли о Са­а­ка­шви­ли

18.07 Как "Малороссия" окон­ча­тель­но рассо­рит "ЛНР" и "ДНР

18.07 Ини­ци­а­ти­ва о "Малороссии" не впи­сы­ва­ет­ся в мин­ский про­цесс – Грыз­лов

18.07 В "ЛНР" опро­верг­ли уча­стие в объ­яв­лен­ном За­хар­чен­ко со­зда­нии "Малороссии"

18.07 Ки­ев ожи­да­ет от ОБСЕ оцен­ки за­яв­ле­ния За­хар­чен­ко о "Малороссии" на за­се­да­нии ТКГ в сре­ду - Мар­чук

18.07 За­яв­ле­ние За­хар­чен­ко о "Малороссии" - это не вы­ход из Мин­ско­го про­цес­са, это под­ня­тие ста­вок в пе­ре­го­во­рах - по­ли­то­лог

18.07 Как дол­го про­длит­ся друж­ба Са­а­ка­шви­ли с на­цио­на­ли­ста­ми

18.07 Вра­же­ский за­мы­сел. По­че­му тер­ро­ри­сты об­стре­ля­ли Зо­ло­тое

17.07 Мощ­ный биз­нес. Кто и как за­ра­ба­ты­ва­ет на остан­ках свя­тых

17.07 Вы­ход­ные в АТО. Ата­ка вра­же­ской ДРГ и об­стре­лы из за­пре­щен­но­го ору­жия

17.07 MH17: РФ за­кры­ла воз­душ­ное про­стран­ство на гра­ни­це ме­нее чем за сут­ки до тра­ге­дии

17.07 Суд аре­сто­вал Доб­ки­на на 2 ме­ся­ца

• дальше…

12:35 Как спе­ку­ли­ро­вать по-ум­но­му

11:08 Пер­вый пи­кап Mercedes-Benz: пру­жин­ная под­вес­ка и ди­зель­ный V6

09:09 Воз­вра­ще­ние "умных" оч­ков Google: что из­ме­ни­лось

18.07 До­ля Windows Phone упа­ла по­чти до ну­ля, у Android — 85% рын­ка

18.07 ФБР пре­ду­пре­ди­ло ро­ди­те­лей об опас­но­сти IoT-иг­ру­шек

18.07 Ха­кер по­хи­тил по­чти $8 млн в крип­то­ва­лю­те, под­ме­нив адрес Ethereum-ко­шель­ка, на ко­то­рый от­прав­ля­лись день­ги во вре­мя ICO

18.07 В Samsung Pay по­яви­лась под­держ­ка PayPal

18.07 32-дюй­мо­вый теле­ви­зор Xiaomi Mi TV 4A сто­ит око­ло $160

18.07 Аме­ри­кан­цы ис­пы­та­ли ла­зер­ную пуш­ку в Пер­сид­ском за­ли­ве

17.07 По­пуляр­ность бит­ко­и­на как сред­ства опла­ты ре­аль­ных то­ва­ров па­да­ет

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

17.07 SpaceX пла­ни­ру­ет оста­вить Рос­сии 10% рын­ка ком­мер­че­ских за­пус­ков

17.07 Siri поз­во­ля­ет по­хи­тить сред­ства с карт Сбер­бан­ка и Тинь­кофф-бан­ка

17.07 Honda пред­ста­ви­ла но­вый Accord с очень по­ка­той кры­шей

14.07 Ки­тай ак­тив­но раз­ви­ва­ет тер­мо­ядер­ную энер­ге­ти­ку

• дальше…

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно