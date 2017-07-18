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Украина при поддержке ЕС спрогнозирует варианты использования ПХГ на следующие 20 лет
12:27 17.07.2017 |
Украина и Европейский Союз (ЕС) начали проект прогнозирования спроса услуг подземных хранилищ газа (ПХГ) на следующие 20 лет и изучение возможностей использования украинских хранилищ на этом рынке, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
По ее данным, на основе полученных результатов будут разработаны несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских ПХГ.
В состоявшемся 12 июля учредительном заседании приняли участие представители "Нафтогаза", "Укртрансгаза", "Магистральные газопроводы Украины", Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономического развития и торговли, Секретариата Энергетического Сообщества и международные консультанты, отобранные ЕС.
Реализовывать проект будет консорциум, в который входят один из мировых лидеров по управленческому консалтингу, французский оператор ПХГ Storengy ("дочка" ENGIE) и международная юридическая фирма CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.
Проект финансируется ЕС и нацелен на разработку устойчивого экономического подхода к использованию украинских подземных хранилищ газа в контексте европейского и украинского энергетического рынка. "Нафтогаз Украины" будет участвовать в работе руководящего комитета проекта наряду с другими заинтересованными сторонами, включая представителей правительства Украины.
В НАК отмечают, что команда проекта проанализирует, какие из имеющихся газохранилищ необходимы для эффективной работы газотранспортной системы Украины, что поспособствует внедрению закона "О рынке природного газа" и выполнению обязательств Украины относительно отделения от "Нафтогаза Украины" функций транспортировки газа.
Storengy, в частности, выполнит технический аудит каждого объекта. После анализа первичных данных команда посетит хранилища и подготовит подробную техническую оценку, а CMS Cameron McKenna проанализирует действующую законодательную базу и ее соответствие третьему энергетическому пакету и другим нормам ЕС.
В пресс-службе напомнили, что в течение последних лет украинские ПХГ использовались лишь на 50% своей мощности и, в этой связи, Украина намерена увеличить уровень их использования, в частности, путем разработки привлекательных условий доступа для международных клиентов.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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