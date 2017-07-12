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Кабмин утвердил проект закона, разрешающий сдавать газораспределительные системы в аренду или концессию
19:57 12.07.2017 |
Кабинет министров Украины на заседании 12 июля, поддержал проект закона Украины, который снимает запрет на концессию и аренду газораспределительных систем (ГРС) или их составляющих, владельцем которых является государство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
"Сегодня часть газораспределительной системы находится в частной собственности, а часть остается государственной. До 2017 г. облгазы использовали государственные отрезки газораспределительных систем безвозмездно на основании договоров хозяйственного ведения, которые были заключены между Министерством энергетики и угольной промышленности и облгазами", - уточнили в Минэкономразвития.
Согласно постановлению КМУ №95 от 21 февраля 2017 г. Минэнергоугля заключило с операторами газораспределительных систем новые договоры эксплуатации ГРС или их составляющих. Постановление временно урегулировало вопрос платного использования ГРС. В то же время, действующие законы Украины о трубопроводном транспорте и об аренде государственного и коммунального имущества вообще запрещают передачу в концессию или аренду государственных ГРС или их составляющих.
Минэкономразвития предлагает устранить юридическую коллизию, позволить государству получать плату за использование государственной собственности в коммерческих целях и определить способ платного использования ГРС.
Проект закона, в случае его принятия, позволит получить дополнительные поступления в госбюджет в виде концессионных платежей и арендной платы.
Ранее сообщалось, что в 2012 г. Кабмин передал государственные распределительные газовые сети в хозяйственное ведение облгазов, 70% которых контролирует Дмитрий Фирташ и его партнеры. По этому факту в мае 2017 г. Генпрокуратура открыла уголовное производство.
Газораспределительные системы, как определено законом Украины о рынке природного газа" - это технологический комплекс, состоящий из организационно и технологически связанных между собой объектов, предназначенных для распределения природного газа от газораспределительных станций непосредственно потребителям.
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