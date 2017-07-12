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Новый оператор ГТС полноценно заработает с 2018 года - Минэнерго
11:11 11.07.2017 |
Новый оператор газотранспортной системы Украины - ПАО "Магистральные газопроводы", который будет создан в процессе андбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", полноценно заработает не раньше 1 квартала 2018 года.
Об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив, сообщает корреспондент Укринформа.
"По Стокгольму есть задержка. Конечное решение будет не позднее 30 ноября 2017 года. Исходя из этих предпосылок, мы получим независимого оператора ГТС в 1 квартале 2018 года", - отметил Прокопив.
По его словам, в течение 30 дней после окончательного решения Стокгольмского арбитража активы ПАО "Укртрасгаз" должны быть переданы в ПАО "Магистральные газопроводы", а в течение 60 дней - начата сертификация нового оператора ГТС. Кроме того, необходимо подготовить нормативно-правовую базу.
"Мы должны проработать проект договора на управление государственным имуществом, а также изменения в 5 законопроектов, проработанные совместно с Энергетическим сообществом. К 1 сентября их необходимо подать в ВР, а за осень надо провести эти изменения", - добавил Прокопив.
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