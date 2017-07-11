Украинские предприятия в июне импортировали газ по средней цене $213,7/тыс. куб. м - МЭРТ

Украинские предприятия в июне 2017 года импортировали газ по средней цене 5 тыс. 565,76 грн, или $213,7 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В январе-2017, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $229,51 (6032,85 грн), в феврале - $246,88 (6681,88 грн), в марте - $248,13 (6668,77 грн), в апреле - $232,17 (6235,39 грн), в мае - $208,38 (5 тыс. 506,82 грн).

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме того, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в июне 2017 года составила 8717,53 грн/тонна.

В январе 2017 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 10506,69 грн/тонна, в феврале - 10615,64 грн/тонна, в марте - 9802,72 грн/тонна, в апреле - 9916,33 грн/тонна, в мае - 9447,76 грн/тонна.

