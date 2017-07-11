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Украина закачала в ПХГ 3,8 млрд куб. м газа с начала сезона закачки
08:19 10.07.2017 |
Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 3 828,31 млн куб. м с начала сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
По состоянию на 8 июля в ПХГ находилось 11 928,74 куб. м газа, что на 47%, или на 3 828,31 млн куб. м больше, чем 22 марта (8 100,43 млн куб. м - самые низкие запасы газа в отопительном сезоне 2016/2017).
В частности, в период с 1 по 8 июля Украина закачала в ПХГ 388,99 млн куб. м.
ПХГ заполнены на 38% (номинальная вместимость - 30,95 млрд куб. м).
За 8 дней июля импорт составил 278,834 млн куб. м (185,935 млн куб. м - через Словакию, 60,524 млн куб. м - через Венгрию, 32,375 млн куб. м - через Польшу).
Собственная добыча с начала июля составила 449,722 млн куб. м, транзит - 2 100,879 млн куб. м.
Как сообщали Украiнськi Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.
Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.
Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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