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Кабмин начал процедуру отбора членов набсовета нового оператора ГТС Украины
15:25 07.07.2017 |
Кабинет министров Украины начал процедуру отбора членов наблюдательного совета новосозданного оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины - ОАО "Магистральные газопроводы Украины". Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премье-министр Украины Владимир Кистион.
"Мы начали процедуру отбора членов наблюдательного совета новосозданного независимого оператора газовой системы Украины ОАО "Магистральные газопроводы Украины", - сообщил Кистион.
Вице-премьер отметил, что соответствующий приказ издан министерством энергетики и угольной промышленности.
Отмечается, что данная процедура является важным пунктом реализации плана по "анбандлингу" (реструктуризации) НАК "Нафтогаз Украины".
"Мероприятия, выполнение которых предусмотрено планом реструктуризации "Нафтогаза" до июля 2017 года, по состоянию на сегодня хоть и реализованы на 80%, мы продолжаем усиленно работать над этой важной для страны реформой", - отметил он.
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